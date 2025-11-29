Samux sakinini Gəncədə elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb
Hadisə
- 29 noyabr, 2025
- 10:12
Samux sakinini Gəncədə elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, Samux rayon sakini, 1967-ci il təvəllüdlü Ceyhun Vəliyevi Gəncə şəhərində, transformatorun yanında elektrik cərəyanı vurması nəticəsində ölüb.
Hadisənin digər təfərrüatları hələ məlum deyil.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
