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    Жительница Евлаха отравилась от лекарства

    Причина отравления- обезболивающее средство Спазмалгон

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ В поселке Аран Евлахского района произошло отравление.

    Как сообщает Ширванское бюро Report, после того как 24-летня Мамедова Дурсун Гусейн гызы приняла обезболивающее лекарство, ее состояние ухудшилось, девушка перенесла аллергический шок и в тяжелом состоянии была доставлена в больницу.

    После того, как пострадавшей оказали первую медицинскую помощь, ее разместили в реанимационное отделение.

    Сообщается, что Мамедова отравилась от обезболивающего средства "Спазмалгон". 

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