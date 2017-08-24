Житель Нефтчалы погиб, попав под трактор

Нефтчала. 24 августа. REPORT.AZ/ В Нефтчалинском районе произошел несчастный случай.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент зарегистрирован сегодня вечером в селе Холгарабуджаг.

Местный житель 64-летний Ибад Алиага оглу Рзаев за рулем автомобиля марки "Жигули" попал под трактор, управляемый его 25-летним односельчанином Шамилем Хагани оглу Гулиевым.

Потеряв управление, водитель, ремонтирующий на обочине дороги трактор, наехал на автомобиль. Чтобы спастись, водитель "Жигулей" открыл дверцу автомобиля, пытаясь спрыгнуть, но в этот момент трактор наехал на него. И.Рзаев скончался.

По факту ведется расследование.