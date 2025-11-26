Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Житель Нахчывана задержан по подозрению в мошенничестве на 50 тыс. манатов

    Происшествия
    • 26 ноября, 2025
    • 10:45
    Житель Нахчывана задержан по подозрению в мошенничестве на 50 тыс. манатов

    В городе Нахчыване к ответственности привлечен 38-летний Эльвин Исмаилов, подозреваемый в совершении мошеннических действий в отношении граждан на сумму 50 тыс. манатов.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, задержанного подозревают в обмане граждан путем злоупотребления их доверием.

    Установлено, что он обманным путем завладел денежными средствами 5 граждан в размере 50 тыс. манатов, пообещав им помощь с трудоустройством.

    По факту ведется расследование.

    Naxçıvanda vətəndaşlara qarşı 50 min manatlıq dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

