Житель Нахчывана задержан по подозрению в мошенничестве на 50 тыс. манатов

В городе Нахчыване к ответственности привлечен 38-летний Эльвин Исмаилов, подозреваемый в совершении мошеннических действий в отношении граждан на сумму 50 тыс. манатов.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, задержанного подозревают в обмане граждан путем злоупотребления их доверием.

Установлено, что он обманным путем завладел денежными средствами 5 граждан в размере 50 тыс. манатов, пообещав им помощь с трудоустройством.

По факту ведется расследование.