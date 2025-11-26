İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    Naxçıvanda vətəndaşlara qarşı 50 min manatlıq dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    • 26 noyabr, 2025
    • 10:15
    Naxçıvanda vətəndaşlara qarşı 50 min manatlıq dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

    Naxçıvan şəhərində vətəndaşlara qarşı 50 min manatlıq dələduzluq edən şəxs məsuliyyətə cəlb olunub.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, Naxçıvan Şəhər Polis İdarəsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri tədbirlər nəticəsində vətəndaşların etibarından sui-istifadə edərək onlara qarşı dələduzluq edən 38 yaşlı Elvin İsmayılov saxlanılıb.

    Onun ayrı-ayrı vaxtlarda 5 vətəndaşı işə düzəltmək vədi ilə aldadaraq 50 min manat pul vəsaitini ələ keçirdiyi bildirilib.

    Faktla bağlı araşdırma davam etdirilir.

    Naxçıvan dələduzluq məsuliyyət
    Житель Нахчывана задержан по подозрению в мошенничестве на 50 тыс. манатов

