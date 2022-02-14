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Житель Геранбоя задержан при попытке продать мясо дикобраза

Житель Геранбоя задержан при попытке продать мясо дикобраза Сотрудники Ходжалинского районного отдела полиции задержали мужчину, пытавшегося сбыть мясо дикобраза.
Происшествия
14 февраля 2022 г. 16:34
Житель Геранбоя задержан при попытке продать мясо дикобраза

Сотрудники Ходжалинского районного отдела полиции задержали мужчину, пытавшегося сбыть мясо дикобраза.

Как сообщили Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, в отдел полиции был доставлен житель Геранбойского района Расул Магеррамов, который был задержан при попытке продать мясо убитого дикобраза за 100 манатов.

Полицейские провели с мужчиной профилактическую беседу. В отношении него составлен протокол по статье 272.3 (грубое нарушение правил охоты, охота без надлежащего на то разрешения, либо в запрещенных местах, либо в запрещенные сроки, запрещенными орудиями или способами) Кодекса об административных правонарушениях.

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Версия на азербайджанском языке Ovladığı kirpinin ətini 100 manata satmaq istəyən şəxs saxlanılıb

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