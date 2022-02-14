Житель Геранбоя задержан при попытке продать мясо дикобраза

Сотрудники Ходжалинского районного отдела полиции задержали мужчину, пытавшегося сбыть мясо дикобраза.
Как сообщили Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, в отдел полиции был доставлен житель Геранбойского района Расул Магеррамов, который был задержан при попытке продать мясо убитого дикобраза за 100 манатов.
Полицейские провели с мужчиной профилактическую беседу. В отношении него составлен протокол по статье 272.3 (грубое нарушение правил охоты, охота без надлежащего на то разрешения, либо в запрещенных местах, либо в запрещенные сроки, запрещенными орудиями или способами) Кодекса об административных правонарушениях.