Житель Бардинского района подорвался на мине в Агдере
Происшествия
- 16 ноября, 2025
- 14:28
В Агдеринском районе произошел минный инцидент.
Как удалось выяснить корреспонденту карабахского бюро Report, житель села Кялянтярли Бардинского района Алиев Натиг Намиг оглу подорвался на мине в селе Сырхавенд Агдеринского района.
Пострадавший доставлен в диагностическое отделение Бардинской городской центральной больницы Барды, где его прооперировали.
По факту начато расследование.
