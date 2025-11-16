AZAL планирует внедрить систему "умный аэропорт" в Международном аэропорту Гейдар Алиев ИКТ

Фото Главы МИД стран ЦА и Азербайджана посетили Центр исламской цивилизации в Ташкенте Внешняя политика

ФРГ инвестирует €100 млн в защиту от беспилотников Другие страны

В Гаджигабуле задержан обвиняемый в мошенничестве с трудоустройством за рубежом Происшествия

Житель Бардинского района подорвался на мине в Агдере Происшествия

ITU: Молодежь со всего мира проявляет большой интерес к Азербайджану ИКТ

Президент: Уверен, что Центр исламской цивилизации в Ташкенте станет предметом гордости для всего исламского мира Внешняя политика

Арагчи: Военного решения иранской ядерной проблемы не существует В регионе