    Житель Бардинского района подорвался на мине в Агдере

    Происшествия
    • 16 ноября, 2025
    • 14:28
    В Агдеринском районе произошел минный инцидент.

    Как удалось выяснить корреспонденту карабахского бюро Report, житель села Кялянтярли Бардинского района Алиев Натиг Намиг оглу подорвался на мине в селе Сырхавенд Агдеринского района.

    Пострадавший доставлен в диагностическое отделение Бардинской городской центральной больницы Барды, где его прооперировали.

    По факту начато расследование.

    минный террор подрыв на мине Агдеринский район
    Bərdə sakini Ağdərədə minaya düşüb

