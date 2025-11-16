Bərdə sakini Ağdərədə minaya düşüb
Hadisə
- 16 noyabr, 2025
- 14:27
Ağdərə rayonunda mina partlayışı baş verib.
"Report"un Qarabağ bürosunun əldə etdiyi ilkin məlumata görə, Bərdə rayonunun Kələntərli kənd sakini Əliyev Natiq Namiq oğlu Ağdərənin Sırxavənd kəndində minaya düşüb.
Yaralı Bərdə Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasının Diaqnostika şöbəsinə yetişdirilib və əməliyyat olunub.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
