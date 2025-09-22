Житель Баку погиб, упав с орехового дерева в Гахе

Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    Происшествия
    • 22 сентября, 2025
    • 14:21
    Житель города Баку погиб, упав с орехового дерева в Гахском районе.

    Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент произошел в селе Чинарлы района.

    Погибшим является Низами Шякяралиев. По факту проводится расследование.

    несчастный случай Баку Гах
    Bakı sakini Qaxda qoz ağacından yıxılaraq ölüb

    Лента новостей