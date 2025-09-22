Житель Баку погиб, упав с орехового дерева в Гахе
Происшествия
- 22 сентября, 2025
- 14:21
Житель города Баку погиб, упав с орехового дерева в Гахском районе.
Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент произошел в селе Чинарлы района.
Погибшим является Низами Шякяралиев. По факту проводится расследование.
Последние новости
14:27
ANAMA: На минувшей неделе от мин очищена территория площадью 1130,6 гаВнутренняя политика
14:23
Мальта объявит о признании Палестины на Генассамблее ООНДругие страны
14:22
Фото
Новым жителям села Гасанриз вручены ключи от квартир - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
14:21
Житель Баку погиб, упав с орехового дерева в ГахеПроисшествия
14:21
Роланд Прайс: Всемирный банк и ЕС в 2026 году будут развивать Средний коридорИнфраструктура
14:17
В Бакинском военном суде зачитали документы о нападении на села Малыбейли и ГушчуларПроисшествия
14:11
Мэтью Брайза: После подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией инвестиции в регион увеличатсяВнешняя политика
14:09
Мурад Мурадов: Частые контакты между Баку и Ереваном ускорят мирный процессВ регионе
14:09