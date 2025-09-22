Bakı sakini Qaxda qoz ağacından yıxılaraq ölüb
Hadisə
- 22 sentyabr, 2025
- 14:12
Bakı şəhər sakini Qax rayonunda qoz ağacından yıxılaraq ölüb.
"Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Çinarlı kəndində baş verib.
Bakı şəhər sakini Nizami Şəkərəliyev kənd ərazisində qoz çırpmaq istəyərkən ağacdan yıxılaraq ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
