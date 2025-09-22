İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    Bakı sakini Qaxda qoz ağacından yıxılaraq ölüb

    Hadisə
    • 22 sentyabr, 2025
    • 14:12
    Bakı sakini Qaxda qoz ağacından yıxılaraq ölüb

    Bakı şəhər sakini Qax rayonunda qoz ağacından yıxılaraq ölüb.

    "Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Çinarlı kəndində baş verib.

    Bakı şəhər sakini Nizami Şəkərəliyev kənd ərazisində qoz çırpmaq istəyərkən ağacdan yıxılaraq ölüb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Bakı Qax rayonu qoz ağacı

