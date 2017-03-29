Житель Баку избил соседа палкой

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ В Баку 31-летний мужчина был избит соседом.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в Сабунчинском районе.

Так, в городке Шуша в поселке Рамана между Мамедовым Анаром Асиф оглу 1986 г.р. и его соседом (имя которого пока не разглашается) завязалась драка. В результате инцидента сосед ударил А.Мамедова палкой по голове. Мужчина получил также различные телесные повреждения. Пострадавший госпитализирован.

По факту в Сабунчинское РУП поступила жалоба, ведется расследование.