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    Житель Баку избил соседа палкой

    По факту в Сабунчинское РУП поступила жалоба, ведется расследование

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ В Баку 31-летний мужчина был избит соседом.

    Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в Сабунчинском районе.

    Так, в городке Шуша в поселке Рамана между Мамедовым Анаром Асиф оглу 1986 г.р. и его соседом (имя которого пока не разглашается) завязалась драка. В результате инцидента сосед ударил А.Мамедова палкой по голове. Мужчина получил также различные телесные повреждения. Пострадавший госпитализирован.

    По факту в Сабунчинское РУП поступила жалоба, ведется расследование.  

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