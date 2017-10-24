Житель Агстафы покончил с собой, повесившись во второй раз

Агстафа. 24 октября. REPORT.AZ/ В селе Пойлу Агстафинского района совершено самоубийство.

Как передает западное бюро Report, житель района Эльчин Адалят оглу Набиев 1985 г.р. покончил с собой, повесившись у себя дома.

Сообщается, что Э. Набиев в 2013 году создал семью, однако спустя три дня после свадьбы он пытался покончить с собой через повешение.

По факту в Агстафинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства), ведется расследование.