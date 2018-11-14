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    Женщина и четыре ребенка погибли при пожаре в Дашкесане - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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    ***07:42

    Дашкесан. 14 ноября. REPORT.AZ/ Страшный пожар произошел в Дашкесанском районе.

    Как сообщает западное бюро Report, пожар произошел в одном из частных домов в селе Гушчу.

    В результате пожара погибли пять человек, среди них 1, 6, 8 и 11 летние дети.

    Тагиева Севиндж Шахин гызы, 1990

    Тагиева Айсун Асим гызы, 2010

    Тагиев Сакит Асим оглы, 2012

    Тагиев Садиг Асим оглы, 2017

    Адильханова Гюнель Гошгар гызы, 2007

    Причины пожара пока неизвестны.

    По факту ведется расследование.

    Ранее в Баку в школе произошел пожар, эвакуированы 100 учащихся.

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