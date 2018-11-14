Женщина и четыре ребенка погибли при пожаре в Дашкесане - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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***07:42

Дашкесан. 14 ноября. REPORT.AZ/ Страшный пожар произошел в Дашкесанском районе.

Как сообщает западное бюро Report, пожар произошел в одном из частных домов в селе Гушчу.

В результате пожара погибли пять человек, среди них 1, 6, 8 и 11 летние дети.

Тагиева Севиндж Шахин гызы, 1990

Тагиева Айсун Асим гызы, 2010

Тагиев Сакит Асим оглы, 2012

Тагиев Садиг Асим оглы, 2017

Адильханова Гюнель Гошгар гызы, 2007

Причины пожара пока неизвестны.

По факту ведется расследование.

Ранее в Баку в школе произошел пожар, эвакуированы 100 учащихся.