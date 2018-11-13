В Баку в школе произошел пожар, эвакуированы 100 учащихся

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ В Бинагадинском районе Баку начался пожар на третьем этаже 3-этажного дома общей площадью 3600 квадратных метров (каждый этаж 1200 квадратных метров, на втором и третьем этаже разместились вынужденные переселенцы, на первом этаже действует средняя школа №45). Пламя охватило комнаты на третьем этаже, деревянные перегородки на площади 132 квадратных метра, коридор - 168 квадратных метро и 20 квадратных метров кровельного покрытия (в общем 320 квадратных метров).

Как сообщили Report в министерстве по чрезвычайным ситуациям, на место происшествия были привлечены соответствующие спасательные силы Службы спасения особого риска и противопожарные подразделения Государственной противопожарной службы МЧС.

Было спасено 10 проживающих в здании людей, эвакуированы 100 учащихся и 50 жильцов. Остальную часть здания удалось уберечь от огня.

По факту ведется расследование.