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    В Баку в школе произошел пожар, эвакуированы 100 учащихся

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ В Бинагадинском районе Баку начался пожар на третьем этаже 3-этажного дома общей площадью 3600 квадратных метров (каждый этаж 1200 квадратных метров, на втором и третьем этаже разместились вынужденные переселенцы, на первом этаже действует средняя школа №45). Пламя охватило комнаты на третьем этаже, деревянные перегородки на площади 132 квадратных метра, коридор - 168 квадратных метро и 20 квадратных метров кровельного покрытия (в общем 320 квадратных метров).

    Как сообщили Report в министерстве по чрезвычайным ситуациям, на место происшествия были привлечены соответствующие спасательные силы Службы спасения особого риска и противопожарные подразделения Государственной противопожарной службы МЧС. 

    Было спасено 10 проживающих в здании людей, эвакуированы 100 учащихся и 50 жильцов. Остальную часть здания удалось уберечь от огня. 

    По факту ведется расследование. 

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