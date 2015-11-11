Завершился судебный процесс по иску против Amrahbank

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершился судебный процесс по апелляционной жалобе общества с ограниченной ответственностью (ООО) Uni-İnfo Holding против открытого акционерного общества (ОАО) Amrahbank.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Сарвета Гусейнова постановление суда первой инстанции оставлено без изменений. Иск ООО не был удовлетворен.

Отметим, что в этом году Uni-İnfo Holding подал в суд на Amrahbank. Обратившись в 2-й Бакинский административно-экономический суд, компания потребовала аннулирования гарантийного договора и гарантийного письма в связи с выполнением данного договора. Суд не удовлетворил иск. Не согласившись с решением, ООО Uni-İnfo Holding подало апелляционную жалобу.