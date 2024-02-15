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Завершилось судебное расследование по уголовному делу экс-сотрудницы представительства ЕС в Азербайджане 

Завершилось судебное расследование по уголовному делу экс-сотрудницы представительства ЕС в Азербайджане  Завершено расследование по уголовному делу в отношении Зарифы Аббасовой, работавшей с 2008-го по 2023-й год бухгалтером в представительстве Европейского Союза в Азербайджане.
Происшествия
15 февраля 2024 г. 16:24
Завершилось судебное расследование по уголовному делу экс-сотрудницы представительства ЕС в Азербайджане 

Завершено расследование по уголовному делу в отношении Зарифы Аббасовой, работавшей с 2008-го по 2023-й год бухгалтером в представительстве Европейского Союза в Азербайджане.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Ахмеда Гулиева прокурор Орхан Самедов попросил у суда время для выступления с обвинительной речью.

Отметим, что в ходе следствия были выявлены обоснованные подозрения в том, что Зарифа Аббасова в период с 2017-го по 2022-ой год, работая на указанной должности, обналичивала денежные средства, находящиеся на банковском счете представительства, а также посредством фальшивых платежных поручений в разное время переводила средства на свою зарплатную карту. Тем самым она присвоила более 983 тысяч манатов.

Зарифе Аббасовой предъявлено обвинение по статьям 179.4 (хищение в особо крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса АР.

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