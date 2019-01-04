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    Завершилось предварительное следствие по делу совершивших кражу на железнодорожной станции Кешля

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Завершилось предварительное следствие по уголовному делу Инама Аббасова и Ахлимана Шахпеленгова, обвиняемых в совершении кражи на железнодорожной станции Кешля. 

    Как сообщает Report, собранные в их отношении материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в Низаминский районный суд. 

    Уголовное дело передано в производство судьи Рауфа Ахмедова. 

    Время подготовительного заседания суда пока не называется. 

    В качестве потерпевшей стороны в уголовном дело указывается инфраструктурный департамент ЗАО "Азербайджанские железные дороги". 

    Отметим, что инцидент произошел 25 августа 2018 года на территории железнодорожной станции Кешля. 

    В результате оперативных мероприятий сотрудников Главного управления полиции на транспорте министерства внутренних дел были задержаны жители Баку И.Аббасов и ранее судимый А.Шахпеленгов, подозреваемые в краже 5 железных вывесок. 

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