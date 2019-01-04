Завершилось предварительное следствие по делу совершивших кражу на железнодорожной станции Кешля

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Завершилось предварительное следствие по уголовному делу Инама Аббасова и Ахлимана Шахпеленгова, обвиняемых в совершении кражи на железнодорожной станции Кешля.

Как сообщает Report, собранные в их отношении материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в Низаминский районный суд.

Уголовное дело передано в производство судьи Рауфа Ахмедова.

Время подготовительного заседания суда пока не называется.

В качестве потерпевшей стороны в уголовном дело указывается инфраструктурный департамент ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Отметим, что инцидент произошел 25 августа 2018 года на территории железнодорожной станции Кешля.

В результате оперативных мероприятий сотрудников Главного управления полиции на транспорте министерства внутренних дел были задержаны жители Баку И.Аббасов и ранее судимый А.Шахпеленгов, подозреваемые в краже 5 железных вывесок.