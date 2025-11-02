Задержаны подозреваемые в кражах в Сумгайыте и Баку

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в кражах на территории Сумгайыта и Бинагадинского района Баку.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно информации, потерпевшие обратились в полицию, сообщив о краже строительных материалов на общую сумму 5 650 манатов. В результате проведенных правоохранителями мероприятий был задержан подозреваемый в совершении деяния 40-летний М.Гусейнов, ранее судимый за преступления, связанные с кражей.

В Бинагадинском районе столицы же полицейские задержали подозреваемых в краже мобильного телефона стоимостью 3 900 манатов - 42-летнего Р.Керимова и ранее судимую Г. Кязымову.

Расследование по фактам продолжается.