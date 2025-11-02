Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Задержаны подозреваемые в кражах в Сумгайыте и Баку

    Происшествия
    • 02 ноября, 2025
    • 15:15
    Задержаны подозреваемые в кражах в Сумгайыте и Баку

    Сотрудники полиции задержали подозреваемых в кражах на территории Сумгайыта и Бинагадинского района Баку.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

    Согласно информации, потерпевшие обратились в полицию, сообщив о краже строительных материалов на общую сумму 5 650 манатов. В результате проведенных правоохранителями мероприятий был задержан подозреваемый в совершении деяния 40-летний М.Гусейнов, ранее судимый за преступления, связанные с кражей.

    В Бинагадинском районе столицы же полицейские задержали подозреваемых в краже мобильного телефона стоимостью 3 900 манатов - 42-летнего Р.Керимова и ранее судимую Г. Кязымову.

    Расследование по фактам продолжается.

    МВД кража задержание
    Sumqayıt və Binəqədidə oğurluqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıblar

    Последние новости

    16:12

    Симонян: Гарегин II должен уйти с поста главы ААЦ до парламентских выборов

    В регионе
    15:57
    Фото

    Филиппины заключили с Канадой соглашение о статусе пребывания вооруженных сил

    Другие страны
    15:43

    МИД Сирии подтвердил, что аш-Шараа поедет с визитом в Вашингтон

    Другие страны
    15:29

    Иран начал строительство АЭС на севере страны

    В регионе
    15:15

    Задержаны подозреваемые в кражах в Сумгайыте и Баку

    Происшествия
    15:02
    Фото

    Из-за ударов ВС РФ Донецкая область Украины обесточена, погибли пять человек

    Другие страны
    14:53

    Фидан: РКК должна прекратить деятельность в Ираке и Сирии

    В регионе
    14:45

    Пятеро немецких альпинистов погибли при сходе лавины на севере Италии

    Другие страны
    14:43

    Завтра погода в Азербайджане будет благоприятной для метеочувствительных людей

    Здоровье
    Лента новостей