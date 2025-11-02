İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Sumqayıt və Binəqədidə oğurluqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıblar

    Hadisə
    • 02 noyabr, 2025
    • 14:57
    Sumqayıt və Binəqədidə oğurluqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıblar

    Sumqayıtda və Bakının Binəqədi rayonunda oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıblar.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətindən bildirilib.

    Qeyd olunub ki, Sumqayıtda polisə ümumilikdə 5 650 manatlıq inşaat materillarının oğurlandığı barədə müraciət daxil olub. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən, əvvəllər də oğurluqla əlaqəli cinayətə görə məhkum olunan 40 yaşlı M.Hüseynov müəyyən edilərək saxlanılıb.

    Bakının Binəqədi rayonunda isə bir nəfərin 3 900 manat dəyərində mobil telefonunu oğurlamaqda şübhəli bilinən 42 yaşlı R.Kərimov və əvvəllər məhkum olunmuş G.Kazımova da polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıblar.

    Araşdırmalar davam etdirilir.

