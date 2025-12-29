İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan idmançısı 2 illik diskvalifikasiya olunub

    Fərdi
    • 29 dekabr, 2025
    • 15:03
    Azərbaycan idmançısı 2 illik diskvalifikasiya olunub

    Azərbaycanın qol güləşçisi Təbriz Səfərov 2 illik diskvalifikasiya olunub.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Azərbaycan Milli Antidopinq Agentliyi (AMADA) qərar qəbul edib.

    O, antidopinq qaydalarını pozduğu üçün bu halla üzləşib. T.Səfərov nümunəsində qadağan olunmuş maddənin (ephedrine) mövcudluğu və istifadəsinə görə 24 aylıq cəza alıb.

    Sentyabrın 9-da qüvvəyə minən cəza 2027-ci ildə başa çatacaq.

    AMADA dopinq Antidopinq Təbriz Səfərov qol güləşi

    Son xəbərlər

    15:41

    HUAWEI MatePad Pro 12.2 2025: Təhsil və Biznes üçün Universal Planşet

    Biznes
    15:39

    FHN Xaçmazda propan qaz balonlarından təhlükəli istifadə halları aşkar edib

    Daxili siyasət
    15:38
    Foto

    Onlayn və çap media subyektlərinə dəstək müsabiqəsinin nəticələri açıqlanıb

    Media
    15:35

    Azərbaycan Cüdo Federasiyasının rəsmisi: "Məqsədlərə çatdığımız üçün ili uğurlu hesab edirəm"

    Fərdi
    15:33

    "Xalq Bank"ın istiqrazlarına 72 investor maraq göstərib

    Maliyyə
    15:33

    Azərbaycanda gələn il 1 milyard manatdan çox icbari tibbi sığorta haqqı yığılacağı proqnozlaşdırılır

    Maliyyə
    15:18

    BP "Şahdəniz" yatağında seysmik kəşfiyyatın başlama tarixini açıqlayıb

    Energetika
    15:15

    İspaniyada qasırğa nəticəsində iki nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    15:15

    "Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi" informasiya sistemi yaradılır

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti