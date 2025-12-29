Azərbaycan idmançısı 2 illik diskvalifikasiya olunub
Fərdi
- 29 dekabr, 2025
- 15:03
Azərbaycanın qol güləşçisi Təbriz Səfərov 2 illik diskvalifikasiya olunub.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Azərbaycan Milli Antidopinq Agentliyi (AMADA) qərar qəbul edib.
O, antidopinq qaydalarını pozduğu üçün bu halla üzləşib. T.Səfərov nümunəsində qadağan olunmuş maddənin (ephedrine) mövcudluğu və istifadəsinə görə 24 aylıq cəza alıb.
Sentyabrın 9-da qüvvəyə minən cəza 2027-ci ildə başa çatacaq.
Son xəbərlər
15:41
HUAWEI MatePad Pro 12.2 2025: Təhsil və Biznes üçün Universal PlanşetBiznes
15:39
FHN Xaçmazda propan qaz balonlarından təhlükəli istifadə halları aşkar edibDaxili siyasət
15:38
Foto
Onlayn və çap media subyektlərinə dəstək müsabiqəsinin nəticələri açıqlanıbMedia
15:35
Azərbaycan Cüdo Federasiyasının rəsmisi: "Məqsədlərə çatdığımız üçün ili uğurlu hesab edirəm"Fərdi
15:33
"Xalq Bank"ın istiqrazlarına 72 investor maraq göstəribMaliyyə
15:33
Azərbaycanda gələn il 1 milyard manatdan çox icbari tibbi sığorta haqqı yığılacağı proqnozlaşdırılırMaliyyə
15:18
BP "Şahdəniz" yatağında seysmik kəşfiyyatın başlama tarixini açıqlayıbEnergetika
15:15
İspaniyada qasırğa nəticəsində iki nəfər ölübDigər ölkələr
15:15