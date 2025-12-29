İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 29 dekabr, 2025
    • 15:02
    Səfir: ABŞ və Ermənistan həlledici sferalarda yeni birgə təşəbbüslər başladır

    ABŞ və Ermənistan texnologiya, enerji, rabitə və təhlükəsizlik sahələrində yeni birgə təşəbbüslər başladır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin Ermənistandakı səfiri Kristina Kuinn Yeni il nitqində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, 2025-ci il Ermənistan-ABŞ münasibətlərində ən böyük inkişaf dövrü olub.

    "Münasibətlərimiz strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə çatıb. Prezident Donald Trampla Ağ Evdə keçirilən tarixi görüş zamanı (8 avqust - red.) onilliklərlə irəli gedəcək yolumuzu müəyyən edəcək əməkdaşlıq çərçivələri təyin edilib. Həmçinin firavan və sabitliyi gücləndirməyə yönəlmiş texnologiya, enerji, rabitə və təhlükəsizlik sahələrində yeni Ermənistan-ABŞ təşəbbüslərini başladırıq", - K.Kuinn vurğulayıb.

    Səfir qeyd edib ki, ABŞ və Ermənistan Cənubi Qafqazda sülh və sabitliyin təmin olunması üçün birgə işləməyə davam edirlər.

    Посол: США и Армения запускают новые совместные инициативы в ключевых сферах

