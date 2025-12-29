Посол: США и Армения запускают новые совместные инициативы в ключевых сферах

США и Армения запускают новые инициативы в сферах технологий, энергетики, связи и безопасности

Как сообщает Report, об этом заявила посол США в Армении Кристина Куинн в своем новогоднем послании.

По ее словам, 2025 год стал периодом наибольшего прогресса в армяно-американских отношениях.

"Наши отношения вышли на уровень стратегического партнерства. В ходе исторической встречи с президентом Дональдом Трампом в Белом доме (8 августа - ред.) были определены рамки сотрудничества, которые будут задавать наш курс на десятилетия вперед. Мы также запускаем новые армяно-американские инициативы в сферах технологий, энергетики, связи и безопасности, направленные на укрепление процветания и стабильности", - подчеркнула Куинн.

Посол добавила, что США и Армения продолжают совместную работу по установлению мира и стабильности в регионе Южного Кавказа.