Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Посол: США и Армения запускают новые совместные инициативы в ключевых сферах

    В регионе
    • 29 декабря, 2025
    • 14:46
    Посол: США и Армения запускают новые совместные инициативы в ключевых сферах

    США и Армения запускают новые инициативы в сферах технологий, энергетики, связи и безопасности

    Как сообщает Report, об этом заявила посол США в Армении Кристина Куинн в своем новогоднем послании.

    По ее словам, 2025 год стал периодом наибольшего прогресса в армяно-американских отношениях.

    "Наши отношения вышли на уровень стратегического партнерства. В ходе исторической встречи с президентом Дональдом Трампом в Белом доме (8 августа - ред.) были определены рамки сотрудничества, которые будут задавать наш курс на десятилетия вперед. Мы также запускаем новые армяно-американские инициативы в сферах технологий, энергетики, связи и безопасности, направленные на укрепление процветания и стабильности", - подчеркнула Куинн.

    Посол добавила, что США и Армения продолжают совместную работу по установлению мира и стабильности в регионе Южного Кавказа.

    США Армения Южный Кавказ Кристина Куинн
    Səfir: ABŞ və Ermənistan həlledici sferalarda yeni birgə təşəbbüslər başladır

    Последние новости

    15:01

    Байрамов и Бочоришвили обсудили экспорт азербайджанских нефтепродуктов в Армению через Грузию

    Внешняя политика
    14:55

    В Испании в результате шторма погибли два человека

    Другие страны
    14:54

    Президент утвердил бюджет ГФСЗ на 2026 год

    Финансы
    14:47

    Президент утвердил бюджет Фонда страхования от безработицы на 2026 год

    Финансы
    14:47

    В Греции затонула лодка с мигрантами: есть погибшая и пропавшие без вести

    Другие страны
    14:46

    Посол: США и Армения запускают новые совместные инициативы в ключевых сферах

    В регионе
    14:45

    Президент утвердил бюджет Фонда ОМС на 2026 год

    Финансы
    14:42

    BP огласила сроки начала сейсморазведки на месторождении "Шахдениз"

    Энергетика
    14:42

    Президент Азербайджана утвердил прожиточный минимум на 2026 год

    Финансы
    Лента новостей