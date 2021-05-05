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Задержаны молодые люди, портившие товар в магазине и снимавшие это на видео

Задержаны молодые люди, портившие товар в магазине и снимавшие это на видео Обеспечена выплата нанесенного магазину материального ущерба
Происшествия
5 мая 2021 г. 10:54
Задержаны молодые люди, портившие товар в магазине и снимавшие это на видео
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Задержаны молодые люди, которые портили продукты питания в маркете и выкладывали видео о своих "проделках" в соцсетях.

Как сообщил Report сотрудник пресс-службы МВД Азербайджана лейтенант полиции Зейни Гусейнов, личности лиц, которые несколько дней назад намеренно портили продукты питания в магазине, снимая это на камеру мобильного телефона, чтобы впоследствии выложить в соцсетях, установлены.

Разбирательство, проведенное сотрудниками Насиминского районного отдела полиции, выявило, что ими являются жители Баку Рустам Оруджев и Хаяла Велиева. Они были доставлены в отдел полиции, с ними были проведены профилактические беседы, в том числе обеспечена выплата нанесенного магазину материального ущерба.

Р.Оруджев и Х.Велиева выразили сожаление о совершенном деянии.

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Версия на азербайджанском языке Marketdə yeyinti məhsullarını yararsız hala salanlar tutuldu

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