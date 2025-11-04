Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Происшествия
    • 04 ноября, 2025
    • 21:40
    Задержаны лица, пытавшиеся продать на черном рынке билеты на матч Карабах - Челси

    Главное управление по борьбе с киберпреступностью МВД провело оперативно-технические мероприятия по выявлению группы лиц, незаконно выставивших на онлайн-продажу билеты на футбольный матч "Карабах" – "Челси", который пройдет 5 ноября на стадионе имени Тофига Бахрамова в рамках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

    Согласно информации, сотрудники киберполиции задержали Эмиля Дадашова, Джавида Дадашова, Рашада Гасанова, Мурада Миркишиева и Вюсала Залова, которые заранее приобрели билеты онлайн и в официальных точках продаж, а затем пытались продать их по завышенной цене на различных страницах в социальных сетях, а также на "черном рынке".

    В ходе расследования было установлено, что указанные лица совершили это противоправное деяние, воспользовавшись ограниченным количеством билетов и большим интересом граждан к игре. В отношении задержанных были приняты меры, предусмотренные законодательством, операции продолжаются.

    "Вновь обращаемся к гражданам, желающим вживую посмотреть международные спортивные турниры, которые планируется провести в нашей стране, и рекомендуем приобретать билеты только в официальных точках продаж. Сообщаем, что лица, приобретающие билеты на различных страницах в социальных сетях и из других незаконных источников, могут столкнуться с мошенничеством", - заявили в МВД.

    ФК "Карабах" Лига чемпионов УЕФА билеты
    Лента новостей