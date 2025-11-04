İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    "Qarabağ" – "Çelsi" oyununa qanunsuz bilet satan şəxslərə qarşı əməliyyat keçirilib

    Futbol
    • 04 noyabr, 2025
    • 21:31
    Qarabağ – Çelsi oyununa qanunsuz bilet satan şəxslərə qarşı əməliyyat keçirilib

    Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Kibercinayətkarlıqla Mübarizə Baş İdarəsi noyabrın 5-də Çempionlar Liqasının növbəti mərhələsində Tofiq Bəhramov adına stadionda keçiriləcək "Qarabağ" – "Çelsi" futbol oyununun biletlərini qeyri-qanuni yolla onlayn satışa çıxaran bir qrup şəxsin müəyyən edilməsi istiqamətində əməliyyat-texniki tədbirlər həyata keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə DİN-in Mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, biletləri əvvəlcədən onlayn qaydada və rəsmi satış məntəqələrindən əldə edib, daha sonra sosial şəbəkə platformalarında müxtəlif səhifələrdə, eləcə də "qara bazar"da dəyərindən daha artıq qiymətə satmaq istəyən Emil Dadaşov, Cavid Dadaşov, Rəşad Həsənov, Murad Mirkişiyev və Vüsal Zalov kiberpolis tərəfindən saxlanılıblar.

    Araşdırmalar zamanı müəyyən edilib ki, həmin şəxslər biletlərin məhdud sayda olması və oyuna vətəndaşların göstərdikləri böyük maraqdan sui-istifadə edərək bu hüquqazidd əməli törədiblər. Saxlanılan şəxslər barəsində qanunamüvafiq tədbir görülüb, əməliyyatlar davam etdirilir.

    "Ölkəmizdə bundan sonra da keçirilməsi nəzərdə tutulan beynəlxalq əhəmiyyətli idman turnirlərini canlı izləmək istəyən vətəndaşlara bir daha müraciət edərək biletləri yalnız rəsmi satış nöqtələrindən əldə etməyi tövsiyə edirik. Bildiririk ki, sosial şəbəkələrdə müxtəlif səhifələr və digər qeyri-qanuni mənbələrdən bilet alan şəxslər dələduzluq halları ilə üzləşə bilərlər", - məlumatda vurğulanıb.

    "Qarabağ" – "Çelsi" oyununa qanunsuz bilet satan şəxslərə qarşı əməliyyat keçirilib

    DİN Kibercinayətkarlıq əməliyyat
    Video
    Задержаны лица, пытавшиеся продать на "черном рынке" билеты на матч "Карабах" - "Челси"

    Son xəbərlər

    21:57

    "Neftçi"nin üzvü FIBA Avropa Kubokunda oktyabr ayının ən yaxşı basketbolçusu seçilib

    Komanda
    21:51
    Foto

    Naxçıvanda Zəfər Günü münasibətilə ağacəkmə aksiyası keçirilib

    Ekologiya
    21:47
    Foto

    BMT-nin Məskunlaşma Proqramı ilə yeni əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub

    İnfrastruktur
    21:42
    Foto

    Nayrobidə 8 noyabr - Zəfər Günü münasibətilə tədbir keçirilib

    Xarici siyasət
    21:39

    Zelenski: Ukrayna Avropa İttifaqının tamhüquqlu üzvü olmalıdır

    Digər ölkələr
    21:31
    Video

    "Qarabağ" – "Çelsi" oyununa qanunsuz bilet satan şəxslərə qarşı əməliyyat keçirilib

    Futbol
    21:22
    Foto

    Ruben Vardanyanın məhkəməsində zərərçəkmiş şəxslərin ifadələri dinlənilib

    Daxili siyasət
    21:06
    Foto

    Ceyhun Bayramov Əlcəzair Xalq Milli Assambleyasının sədri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    21:01

    Füzuli Dövlət Dram Teatrının direktoru vəfat edib

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti