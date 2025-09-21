Задержаны лица, подозреваемые в совершении краж в Баку

Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    21 сентября, 2025
    В Баку задержаны лица, подозреваемые в совершении краж на территории Низаминского и Сураханского районов столицы.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

    Согласно информации, в Низаминском районе потерпевший обратился в полицию, заявив о краже из его автомобиля 1000 манатов. В результате мероприятий, проведенных сотрудниками 24-го Полицейского отделения Низаминского РПУ, был установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления 29-летний Э.Мусаев.

    В Сураханском районе также был установлен и задержан полицейскими в качестве подозреваемого 29-летний житель столицы М.Абдуллаев, подозреваемый в краже 1000 манатов из квартиры.

    По обоим фактам ведется расследование.

    Bakının iki rayonunda oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıblar

