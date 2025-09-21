İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş

    Bakının iki rayonunda oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıblar

    Hadisə
    • 21 sentyabr, 2025
    • 13:17
    Bakının iki rayonunda oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıblar

    Bakının Nizami və Suraxanı rayonlarında oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıblar.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, paytaxtın Nizami rayonunda bir nəfərə məxsus avtomobildən oğurluq olub. Zərərçəkən şəxs polisə müraciət edərək nəqliyyat vasitəsindən 1000 manatının talanmasını bildirib. Nizami RPİ 24-cü Polis Şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən 29 yaşlı E.Musayev müəyyən edilərək saxlanılıb.

    Suraxanı rayonunda isə evlərin birindən 1000 manat talamaqda şübhəli bilinən paytaxt sakini 29 yaşlı M.Abdullayev də polis əməkdaşları tərəfindən şübhəli şəxs qismində müəyyən olunaraq saxlanılıb.

    Hər iki faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Bakı oğurluq Nizami DİN
    Задержаны лица, подозреваемые в совершении краж в Баку

    Son xəbərlər

    13:43

    Biləsuvarda avtomobil maneəyə çırpılıb, sürücü ölüb

    Hadisə
    13:33
    Foto

    Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə Xankəndi şəhərinə mediatur təşkil olunub

    Media
    13:29

    AK sədri: Avropa İttifaqı rüsumlar məsələsində öz maraqlarından çıxış edəcək

    Digər ölkələr
    13:17

    Bakının iki rayonunda oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıblar

    Hadisə
    13:10

    Azərbaycan kikboksçuları Avropa çempionatını 21 medalla başa vurub

    Fərdi
    13:05

    Xabi Alonso "Real"ın sabiq baş məşqçilərinin uğurunu təkrarlayıb

    Futbol
    13:02

    İsrail və Macarıstanın XİN rəhbərləri Qəzza zolağındakı vəziyyəti müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    12:46

    Naxçıvanda yüksək dağlıq ərazilərə qar yağır

    Ekologiya
    12:33

    Sabah bəzi rayonlara yağış və qar yağacaq, dolu düşəcək - PROQNOZ

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti