Задержаны граждане Марокко и Пакистана, пытавшиеся нарушить госграницу Азербайджана
Происшествия
- 23 октября, 2025
- 11:32
Задержаны иностранные граждане, пытавшиеся нарушить государственную границу Азербайджана.
Как сообщили Report в Госпогранслужбе (ГПС), в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками погранотряда "Шеки" задержаны двое граждан Марокко – Мохаммед Фассих и Усама Бен Мулей, пытавшиеся пересечь границу Азербайджана с Россией.
Еще трое граждан Пакистана - Али Саид Фарман, Амир Мухаммад Шантазгуль и Шах Саид Норман, пытавшиеся незаконно перейти в Грузию, были задержаны в зоне ответственности погранотряда "Шамкир".
Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.
