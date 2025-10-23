Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Задержаны граждане Марокко и Пакистана, пытавшиеся нарушить госграницу Азербайджана

    Происшествия
    • 23 октября, 2025
    • 11:32
    Задержаны граждане Марокко и Пакистана, пытавшиеся нарушить госграницу Азербайджана

    Задержаны иностранные граждане, пытавшиеся нарушить государственную границу Азербайджана.

    Как сообщили Report в Госпогранслужбе (ГПС), в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками погранотряда "Шеки" задержаны двое граждан Марокко – Мохаммед Фассих и Усама Бен Мулей, пытавшиеся пересечь границу Азербайджана с Россией.

    Еще трое граждан Пакистана - Али Саид Фарман, Амир Мухаммад Шантазгуль и Шах Саид Норман, пытавшиеся незаконно перейти в Грузию, были задержаны в зоне ответственности погранотряда "Шамкир".

    Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

