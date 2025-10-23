İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    Azərbaycan sərhədini pozmağa cəhd göstərən Mərakeş və Pakistan vətəndaşları saxlanılıblar

    Hadisə
    • 23 oktyabr, 2025
    • 10:56
    Azərbaycan sərhədini pozmağa cəhd göstərən Mərakeş və Pakistan vətəndaşları saxlanılıblar

    Mərakeş və Pakistan vətəndaşları Azərbaycanın dövlət sərhədini pozmağa cəhd göstərib.

    Bu barədə "Report"a Dövlət Sərhəd Xidmətindən (DSX) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Mərakeşin iki vətəndaşı - Mohammed Fassih və Ousama Ben Moulay Azərbaycandan Rusiyaya keçməyə cəhd göstərib.

    Bundan başqa, Pakistanın üç vətəndaşı - Ali Syed Farman, Amir Muhammad Shantazgul və Shah Syed Normanın da Azərbaycan sərhədini Gürcüstan istiqamətində pozmaq niyyətinin qarşısı alınıb.

    Onlar sərhədçilərin keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə saxlanılıb.

    Faktlarla bağlı əməliyyаt-istintaq tədbirləri aparılır.

    Dövlət Sərhəd Xidməti sərhəd pozucuları Pakistan vətəndaşları Mərakeş vətəndaşları
