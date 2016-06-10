Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Задержаны двое малолетних, разбившие окна электропоезда Сумгайыт-Баку.

Как сообщает Report, информация об этом размещена на официальном сайте министерства внутренних дел Азербайджана.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления полиции на транспорте, были задержаны двое малолетних жителей поселка Биляджары, которые разбили камнем 2 окна электропоезда Сумгайыт-Баку.

Они были отпущены домой после получения объяснительной и предупреждения их самих и их родителей.