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    Задержаны двое малолетних, разбившие окна электропоезда Сумгайыт-Баку

    Они были отпущены домой после получения объяснительной и предупреждения их самих и их родителей

    Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Задержаны двое малолетних, разбившие окна электропоезда Сумгайыт-Баку.

    Как сообщает Report, информация об этом размещена на официальном сайте министерства внутренних дел Азербайджана.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления полиции на транспорте, были задержаны двое малолетних жителей поселка Биляджары, которые разбили камнем 2 окна электропоезда Сумгайыт-Баку. 

    Они были отпущены домой после получения объяснительной и предупреждения их самих и их родителей.

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