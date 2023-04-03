О нас

Задержаны четверо подозреваемых в совершении теракта против депутата Фазиля Мустафы

Задержаны четверо подозреваемых в совершении теракта против депутата Фазиля Мустафы В рамках оперативно-розыскных мероприятий, совместно проводимых МВД, СГБ и Генеральной прокуратурой Азербайджана, задержаны четыре человека, подозреваемые в совершении теракта против депутата Милли Меджлиса (парламент) Фазиля Мустафы.
Происшествия
3 апреля 2023 г. 00:54
Задержаны четверо подозреваемых в совершении теракта против депутата Фазиля Мустафы

В рамках оперативно-розыскных мероприятий, совместно проводимых МВД, СГБ и Генеральной прокуратурой Азербайджана, задержаны четыре человека, подозреваемые в совершении теракта против депутата Милли Меджлиса (парламент) Фазиля Мустафы.

Об этом сообщил в ответ на запрос Report начальник отдела пресс-службы МВД Азербайджана, полковник-лейтенант полиции Эльшад Гаджиев.

По его словам, распространились сведения о звуках выстрелов со стороны сотрудников полиции в Гарадагском районе Баку. Было отмечено, что в нескольких направлениях в столице устанавливаются посты полиции и проводятся контрольные мероприятия.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Fazil Mustafaya qarşı cinayətlə bağlı 4 nəfər tutulub, Bakının bir neçə istiqamətində polis postları quraşdırılıb

Экслюзивные новости

Султан Ахмед Али: Преступления армян против азербайджанцев являются актами геноцида
Султан Ахмед Али: Преступления армян против азербайджанцев являются актами геноцида
1 апреля 2023 г. 14:11
Пакистанский эксперт: 31 марта – трагический день для всех азербайджанцев
Пакистанский эксперт: 31 марта – трагический день для всех азербайджанцев
31 марта 2023 г. 17:30
Эксперт: Открытие посольства Азербайджана в Израиле сделает сотрудничество более эффективным
Эксперт: Открытие посольства Азербайджана в Израиле сделает сотрудничество более эффективным
30 марта 2023 г. 13:24
Бывший замминистра получил новую должность
Бывший замминистра получил новую должность
30 марта 2023 г. 13:04
Министерство: В этом году образовательная программа детских садов будет унифицирована
Министерство: В этом году образовательная программа детских садов будет унифицирована
29 марта 2023 г. 14:41
Сара Майкл: Работаем над новой стратегией сотрудничества с правительством Азербайджана
Сара Майкл: Работаем над новой стратегией сотрудничества с правительством Азербайджана
29 марта 2023 г. 14:28
Гусман: Масштаб личности Гейдара Алиева удивительно многогранный
Гусман: Масштаб личности Гейдара Алиева удивительно многогранный
29 марта 2023 г. 13:01
Министерство: Вакантны 160 мест заведующих детскими садами
Министерство: Вакантны 160 мест заведующих детскими садами
29 марта 2023 г. 10:42
Глава центра: Не приглашать Турцию и Азербайджан на глобальный Саммит демократии - несправедливое решение
ФотоГлава центра: Не приглашать Турцию и Азербайджан на глобальный Саммит демократии - несправедливое решение
28 марта 2023 г. 11:06
Пресс-секретарь: Община Западного Азербайджана направила обращения президенту Совета ЕС и ПАСЕ
Пресс-секретарь: Община Западного Азербайджана направила обращения президенту Совета ЕС и ПАСЕ
27 марта 2023 г. 14:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi