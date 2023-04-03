Задержаны четверо подозреваемых в совершении теракта против депутата Фазиля Мустафы

В рамках оперативно-розыскных мероприятий, совместно проводимых МВД, СГБ и Генеральной прокуратурой Азербайджана, задержаны четыре человека, подозреваемые в совершении теракта против депутата Милли Меджлиса (парламент) Фазиля Мустафы.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий, совместно проводимых МВД, СГБ и Генеральной прокуратурой Азербайджана, задержаны четыре человека, подозреваемые в совершении теракта против депутата Милли Меджлиса (парламент) Фазиля Мустафы.

Об этом сообщил в ответ на запрос Report начальник отдела пресс-службы МВД Азербайджана, полковник-лейтенант полиции Эльшад Гаджиев.

По его словам, распространились сведения о звуках выстрелов со стороны сотрудников полиции в Гарадагском районе Баку. Было отмечено, что в нескольких направлениях в столице устанавливаются посты полиции и проводятся контрольные мероприятия.