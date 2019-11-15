Задержанного во Франции азербайджанского мигранта депортируют

Решение о депортации азербайджанского мигранта Рафаэля Приева, который был задержан во Франции и возвращен в Германию, будет исполнено.

Как сообщает европейское бюро Report, вчера Р.Приева на самолете доставили из Франции в немецкий город Гамбург.

Сейчас он находится в центре депортации, неподалеку от аэропорта. В центре его разместили в одиночной камере, поскольку он устроил конфликт с сотрудниками службы безопасности.

В ближайшие дни ожидается его депортация авиарейсом в Италию.

Напомним, что несколько дней назад гражданин Азербайджана Р.Приев был задержан в лагере беженцев во Франции по запросу федерального министерства внутренних дел Германии.