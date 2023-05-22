Задержанная в Азербайджане гражданка Таджикистана экстрадирована в Узбекистан

Задержанная в Азербайджане гражданка Таджикистана экстрадирована в Узбекистан.

Задержанная в Азербайджане гражданка Таджикистана экстрадирована в Узбекистан.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Сообщается, что запрос Генеральной прокуратуры Узбекистана о выдаче гражданки Таджикистана Саодат Махмудовой 1979 года рождения, находящейся в межгосударственном розыске правоохранительными органами этой страны с 2021 года по обвинению в совершении мошенничества в Узбекистане, был удовлетворен Генеральной прокуратурой Азербайджана.

Саодат Махмудова была задержана в Азербайджане в феврале этого года, в отношении нее избрана мера пресечения в виде ареста.

"Согласно Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 07 октября 2002 года, было принято решение об экстрадиции обвиняемой, гражданка была передана компетентным органам Узбекистана в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана", - говорится в информации.