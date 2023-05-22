О нас

Задержанная в Азербайджане гражданка Таджикистана экстрадирована в Узбекистан

Задержанная в Азербайджане гражданка Таджикистана экстрадирована в Узбекистан Задержанная в Азербайджане гражданка Таджикистана экстрадирована в Узбекистан.
Происшествия
22 мая 2023 г. 16:27
Задержанная в Азербайджане гражданка Таджикистана экстрадирована в Узбекистан

Задержанная в Азербайджане гражданка Таджикистана экстрадирована в Узбекистан.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Сообщается, что запрос Генеральной прокуратуры Узбекистана о выдаче гражданки Таджикистана Саодат Махмудовой 1979 года рождения, находящейся в межгосударственном розыске правоохранительными органами этой страны с 2021 года по обвинению в совершении мошенничества в Узбекистане, был удовлетворен Генеральной прокуратурой Азербайджана.

Саодат Махмудова была задержана в Азербайджане в феврале этого года, в отношении нее избрана мера пресечения в виде ареста.

"Согласно Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 07 октября 2002 года, было принято решение об экстрадиции обвиняемой, гражданка была передана компетентным органам Узбекистана в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана", - говорится в информации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda Tacikistan vətəndaşı saxlanılıb, Özbəkistana ekstradisiyası edilib

Экслюзивные новости

Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
20 мая 2023 г. 16:46
Историческое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
ФотоИсторическое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
20 мая 2023 г. 11:59
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
19 мая 2023 г. 14:02
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
18 мая 2023 г. 15:24
Дамьян Крневич: EC признает значимость Азербайджана для реализации своих стратегических амбиций
Дамьян Крневич: EC признает значимость Азербайджана для реализации своих стратегических амбиций
18 мая 2023 г. 14:20
Названы сферы, интересующие нидерландские компании в Азербайджане
Названы сферы, интересующие нидерландские компании в Азербайджане
18 мая 2023 г. 13:56
Халил Сиссе: Благодарю президента Ильхама Алиева за инициативы в рамках председательства в ДН
Халил Сиссе: Благодарю президента Ильхама Алиева за инициативы в рамках председательства в ДН
18 мая 2023 г. 12:30
В Милли Меджлис поступил законопроект об исполнении госбюджета на 2022 год - ЭКСКЛЮЗИВ
В Милли Меджлис поступил законопроект об исполнении госбюджета на 2022 год - ЭКСКЛЮЗИВ
18 мая 2023 г. 11:45
Корейские компании хотят участвовать в аграрных проектах в Карабахе
ФотоКорейские компании хотят участвовать в аграрных проектах в Карабахе
17 мая 2023 г. 16:52
Молдова впервые за 30 лет увеличила военный бюджет с серьезным отрывом
Молдова впервые за 30 лет увеличила военный бюджет с серьезным отрывом
17 мая 2023 г. 16:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi