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Задержан житель Евлаха, пытавшийся нелегально перебраться из Ирана в Азербайджан

Задержан житель Евлаха, пытавшийся нелегально перебраться из Ирана в Азербайджан Задержан житель Евлахского района, пытавшийся нелегально перебраться из Ирана в Азербайджан.
Происшествия
6 января 2025 г. 15:59
Задержан житель Евлаха, пытавшийся нелегально перебраться из Ирана в Азербайджан

Задержан житель Евлахского района, пытавшийся нелегально перебраться из Ирана в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.

Магеррамов Наби Закир оглу (1984 г.р.) был задержан в результате оперативных мер, проведенных совместно с сотрудниками Ярдымлинского РОП.

Помимо этого, удалось предотвратить контрабанду в Азербайджан 700 г опия и 13 616 наркотических таблеток (13 016 таблеток прегабалина и 600 таблеток метадона).

Оперативно-следственные мероприятия по фактам продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке İrandan Azərbaycana qanunsuz keçməyə cəhd göstərən Yevlax sakini saxlanılıb

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