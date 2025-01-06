Задержан житель Евлаха, пытавшийся нелегально перебраться из Ирана в Азербайджан

Задержан житель Евлахского района, пытавшийся нелегально перебраться из Ирана в Азербайджан.

Задержан житель Евлахского района, пытавшийся нелегально перебраться из Ирана в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.

Магеррамов Наби Закир оглу (1984 г.р.) был задержан в результате оперативных мер, проведенных совместно с сотрудниками Ярдымлинского РОП.

Помимо этого, удалось предотвратить контрабанду в Азербайджан 700 г опия и 13 616 наркотических таблеток (13 016 таблеток прегабалина и 600 таблеток метадона).

Оперативно-следственные мероприятия по фактам продолжаются.