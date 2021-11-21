Задержан пытавшийся проникнуть в Ходжавенд

Сотрудники органов внутренних дел Азербайджана продолжают принимать меры по пресечению попыток проникновения на освобожденные от оккупации и не полностью очищенные от мин и боеприпасов территории в обход контрольно-пропускных пунктов (КПП).

Сотрудники органов внутренних дел Азербайджана продолжают принимать меры по пресечению попыток проникновения на освобожденные от оккупации и не полностью очищенные от мин и боеприпасов территории в обход контрольно-пропускных пунктов (КПП).

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, сотрудники Ходжавендского районного отдела полиции задержали в селе Боюк Таглар автомобиль марки «Merсedes».

В ходе проверок было установлено, что водитель автомобиля, житель Агдашского района Дилян Кязымов, имел разрешение на работу на освобожденных территориях, а у находившегося в машине другого человека, жителя Бардинского района Бахруза Алиева, не было разрешения.

Автомобиль был осмотрен в установленном порядке, в багажнике, моторном отсеке и салоне автомобиля было обнаружено около 80 кг различных металлических изделий.