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Задержан пытавшийся проникнуть в Ходжавенд

Задержан пытавшийся проникнуть в Ходжавенд Сотрудники органов внутренних дел Азербайджана продолжают принимать меры по пресечению попыток проникновения на освобожденные от оккупации и не полностью очищенные от мин и боеприпасов территории в обход контрольно-пропускных пунктов (КПП).
Происшествия
21 ноября 2021 г. 12:50
Задержан пытавшийся проникнуть в Ходжавенд

Сотрудники органов внутренних дел Азербайджана продолжают принимать меры по пресечению попыток проникновения на освобожденные от оккупации и не полностью очищенные от мин и боеприпасов территории в обход контрольно-пропускных пунктов (КПП).

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, сотрудники Ходжавендского районного отдела полиции задержали в селе Боюк Таглар автомобиль марки «Merсedes».

В ходе проверок было установлено, что водитель автомобиля, житель Агдашского района Дилян Кязымов, имел разрешение на работу на освобожденных территориях, а у находившегося в машине другого человека, жителя Бардинского района Бахруза Алиева, не было разрешения.

Автомобиль был осмотрен в установленном порядке, в багажнике, моторном отсеке и салоне автомобиля было обнаружено около 80 кг различных металлических изделий.

По факту ведется расследование в местном отделе полиции.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXocavəndə icazəsiz keçmək istəyən Bərdə sakini saxlanılıb

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