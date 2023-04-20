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Задержан подозреваемый в разрушении надгробий на бакинском кладбище

Задержан подозреваемый в разрушении надгробий на бакинском кладбище В Баку задержан подозреваемый в разрушении надгробий.
Происшествия
20 апреля 2023 г. 19:02
Задержан подозреваемый в разрушении надгробий на бакинском кладбище

В Баку задержан подозреваемый в разрушении надгробий на кладбище.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры и Министерства внутренних дел (МВД).

Было отмечено, что по факту вандализма на кладбище, находящемся на балансе Балаханского муниципалитета Сабунчинского района столицы, в управлении полиции Сабунчинского района возбуждено уголовное дело по статье 245 Уголовного кодекса (надругательство над могилой), проводится предварительное расследование.

По информации, в совершении преступных деяний подозревается Сеймур Дахилов, 1989 года рождения, проводивший ремонтные работы на кладбище, но не получивший за свою работу оплату. Отмечается, что в ночь с 16 на 17 апреля он пришел на кладбище и повредил могилы, разрушил надгробия и мемориальные доски.

Сеймур Дахилов был привлечен в качестве обвиняемого по статье 245 Уголовного кодекса.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda qəbir daşlarının dağıdılmasında şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

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