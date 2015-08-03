​Задержан мужчина, желающий продать пистолет, доставшийся ему от деда - ФОТО

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Органы внутренних дел Азербайджана провели очередную успешную операцию в области борьбы с преступностью.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД).

В Главное управление по борьбе с организованной преступностью поступила информация о незаконном хранении жителем Бинагадинского района Азером Худавердиевым огнестрельного оружия, после чего А.Худавердиев был задержан сотрудниками Главного управления.

Хотя при обыске его дома и были обнаружены три патрона, найти оружие не удалось.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что А.Худавердиев передал ружье мужчине по имени Эльзами в целях продажи. В результате очередных оперативных мероприятий сотрудников правоохранительных органов 33-летний житель Евлаха Э.Алиев был задержан и передан следствию.

Затем сотрудниками Главного управления был задержан и житель Наримановского района Эльшад Гасанов, которому Эльзами Алиев передал ружье для продажи.

При обыске его квартиры был обнаружен и изъят пистолет типа "Valter-P38" немецкого производства.

А.Худавердиев признался, что редкий пистолет ему достался от участвовавшего во Второй мировой войне деда, который в течение долгого времени ухаживал за оружием.

По факту в следственном отделе Главного управления возбуждено уголовное дело. Следственные действия продолжаются.