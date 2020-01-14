Задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве на 60 000 манатов

В Азербайджане задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы министерства внутренних дел, в результате следственных и оперативно-розыскных мероприятий сотрудников отделения полиции Бейлаганского района был задержан ранее судимый за мошенничество житель Бейлаганского села Ахмедли Рауф Сулейманов, подозреваемый в повторном совершении того же деяния, злоупотребив доверием граждан.

В ходе следствия выяснилось, что под предлогом трудоустройства, помощи при оформлении пенсии по болезни и социальной помощи, а также за продвижение в очереди на жилье и автомобиль инвалидам Карабахской войны, Р.Сулейманов нанес жителям Баку, Гянджи и Агджабеди ущерб в размере около 60 000 манатов.

Не исключается совершение Р.Сулеймановым аналогичных преступлений и в других городах и районах. Лиц, ставших "жертвами" Р.Сулейманова, просят связаться с Call-центром "102" министерства внутренних дел, отделением полиции Бейлаганского района или позвонить на номер (02122) 5-20-15.