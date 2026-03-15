Задержан мужчина, перевозивший наркотики из Зардаба в Баку

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Зардабского районного отдела полиции, был задержан 65-летний Эльчин Алиев, подозреваемый в сбыте и незаконном обороте наркотических средств.

Как сообщили Report в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД, у него были обнаружены 8 килограммов марихуаны, опий, метамфетамин и таблетки с психотропным составом.

В ходе расследования было установлено, что Э. Алиев перевозил наркотики в город Баку.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.