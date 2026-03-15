Задержан мужчина, перевозивший наркотики из Зардаба в Баку
- 15 марта, 2026
- 10:59
В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Зардабского районного отдела полиции, был задержан 65-летний Эльчин Алиев, подозреваемый в сбыте и незаконном обороте наркотических средств.
Как сообщили Report в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД, у него были обнаружены 8 килограммов марихуаны, опий, метамфетамин и таблетки с психотропным составом.
В ходе расследования было установлено, что Э. Алиев перевозил наркотики в город Баку.
По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.
