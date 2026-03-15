    Hadisə
    • 15 mart, 2026
    • 10:51
    Zərdabdan Bakıya narkotik gətirən şəxs saxlanılıb

    Zərdab Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri tədbir nəticəsində narkotik vasitələrin satışı və qanunsuz dövriyyəsinə şübhəli bilinən 65 yaşlı Elçin Əliyev saxlanılıb.

    DİN-in Mətbuat Xidmətinin Şirvan regional qrupundan "Report"a verilən məlumata görə, həmin şəxsdən 8 kiloqram mariuxana, tiryək, metamfetamin və psixotrop tərkibli həblər aşkarlanıb.

    Araşdırma zamanı E.Əliyevin narkotikləri Bakı şəhərinə apardığı müəyyən edilib.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, saxlanılan şəxs barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.

    narkotik Zərdab Bakı
    Задержан мужчина, перевозивший наркотики из Зардаба в Баку

    Son xəbərlər

    10:56

    EBRD Cənubi Qafqazda əməkdaşlığın genişləndirilməsini dəstəkləməyə hazırdır

    Maliyyə
    10:51

    Türkiyə Azərbaycanla investisiyalar sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcək

    Region
    10:51

    Zərdabdan Bakıya narkotik gətirən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    10:41

    Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi FIBA Çempionlar Kubokunda finala yüksəlib

    Komanda
    10:38

    KİV: İran və "Hizbullah" İsrailin şimalına birgə hücum həyata keçirib

    Digər ölkələr
    10:36

    Alkis Drakinos: Azərbaycan regional dialoqun ayrılmaz hissəsinə çevrilib

    Xarici siyasət
    10:34

    Ağcabədidə iki avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    10:20

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XIX tur bu gün başa çatacaq

    Komanda
    10:10

    Şirazın yaşayış məntəqəsi bombalanıb, yaralılar var

    Region
    Bütün Xəbər Lenti