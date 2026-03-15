Zərdabdan Bakıya narkotik gətirən şəxs saxlanılıb
Hadisə
- 15 mart, 2026
- 10:51
Zərdab Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri tədbir nəticəsində narkotik vasitələrin satışı və qanunsuz dövriyyəsinə şübhəli bilinən 65 yaşlı Elçin Əliyev saxlanılıb.
DİN-in Mətbuat Xidmətinin Şirvan regional qrupundan "Report"a verilən məlumata görə, həmin şəxsdən 8 kiloqram mariuxana, tiryək, metamfetamin və psixotrop tərkibli həblər aşkarlanıb.
Araşdırma zamanı E.Əliyevin narkotikləri Bakı şəhərinə apardığı müəyyən edilib.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, saxlanılan şəxs barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.
10:56
EBRD Cənubi Qafqazda əməkdaşlığın genişləndirilməsini dəstəkləməyə hazırdırMaliyyə
10:51
Türkiyə Azərbaycanla investisiyalar sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcəkRegion
10:51
Zərdabdan Bakıya narkotik gətirən şəxs saxlanılıbHadisə
10:41
Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi FIBA Çempionlar Kubokunda finala yüksəlibKomanda
10:38
KİV: İran və "Hizbullah" İsrailin şimalına birgə hücum həyata keçiribDigər ölkələr
10:36
Alkis Drakinos: Azərbaycan regional dialoqun ayrılmaz hissəsinə çevrilibXarici siyasət
10:34
Ağcabədidə iki avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar varHadisə
10:20
Azərbaycan Basketbol Liqasında XIX tur bu gün başa çatacaqKomanda
10:10