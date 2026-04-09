Xəzər dənizində zəlzələ baş verib
Hadisə
- 09 aprel, 2026
- 05:22
Xəzər dənizində zəlzələ baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, maqnitudası 3,3 olan zəlzələ yerli vaxtla saat 02:17-də qeydə alınıb, dərinliyi 12 kilometr olub.
Xatırladaq ki, aprelin 8-də Xəzər dənizində ən böyüyü 5,3 olmaqla, dörd zəlzələ qeydə alınıb.
Son xəbərlər
