В Каспийском море произошло землетрясение
Происшествия
- 09 апреля, 2026
- 05:24
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,3.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 02:17 по местному времени, глубина очага составила 12 километров.
Напомним, что 8 апреля в Каспийском море было зафиксировано четыре землетрясения, самое крупное из которых имело магнитуду 5,3.
