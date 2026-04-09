    В Каспийском море произошло землетрясение

    Происшествия
    • 09 апреля, 2026
    • 05:24
    В Каспийском море произошло землетрясение

    В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,3.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

    Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 02:17 по местному времени, глубина очага составила 12 километров.

    Напомним, что 8 апреля в Каспийском море было зафиксировано четыре землетрясения, самое крупное из которых имело магнитуду 5,3.

    Землетрясение на Каспии Республиканский центр сейсмологической службы Каспийское море
    Xəzər dənizində zəlzələ baş verib

