В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,3.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 02:17 по местному времени, глубина очага составила 12 километров.

Напомним, что 8 апреля в Каспийском море было зафиксировано четыре землетрясения, самое крупное из которых имело магнитуду 5,3.