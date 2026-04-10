    Azərbaycan ABŞ-dən pendir tədarükünü bərpa edib

    Biznes
    • 10 aprel, 2026
    • 10:44
    Azərbaycan ABŞ-dən pendir tədarükünü bərpa edib

    Bu ilin yanvar ayında Azərbaycan 2 milyon ABŞ dolları dəyərində 547 ton pendir idxal edib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, ötən ilin eyni dövrünün göstəricisindən dəyər ifadəsində 11,5 % çoxdur, kəmiyyət olaraq – 3 % azdır.

    Hesabat dövründə Azərbaycan İrandan 550 min ABŞ dolları dəyərində (1 il əvvəlki göstəricidən 6 % az) 311 ton (-11 %), Ukraynadan 304 min ABŞ dolları dəyərində (+73 %) 50 ton (+71 %), Litvadan 302 min ABŞ dolları dəyərində (+94 %) 46,5 ton (+48 %), Belarusdan 294 min ABŞ dolları dəyərində (+49 %) 46 ton (+28 %), Rusiyadan 177 min ABŞ dolları dəyərində (+44 %) 30,4 ton (+3 %) pendir alıb.

    Azərbaycan 1 il 7 aylıq fasilədən sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarından (ABŞ) pendir tədarükünü (1 min ABŞ dolları dəyərində 0,1 ton) bərpa edib.

    Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi Pendir idxalı İran Ukrayna Litva Belarus Rusiya

    10:47

    BMT rəsmisi: "Azərbaycanla əməkdaşlıq daha strateji və prioritet yönümlü olacaq"

    Biznes
    10:46

    Avropada yaşayan azərbaycanlı mühəndislərin III Forumu keçiriləcək

    Xarici siyasət
    10:45
    Foto

    Daşkənddə Teymurilər dövrü irsinin qorunması məsələləri müzakirə edilib

    Digər ölkələr
    10:44

    Azərbaycan ABŞ-dən pendir tədarükünü bərpa edib

    Biznes
    10:42

    Qanunsuz torpaq satan Fatmayı bələdiyyəsinin sədri barəsində cinayət işi işi başlanılıb

    Daxili siyasət
    10:35

    Volqoqrada dron hücumu nəticəsində 13 ev, qaz kəməri və elektrik xətti zədələnib

    Digər ölkələr
    10:34

    BMT rəsmisi: "Azərbaycanın WUF13-ə ev sahibliyi mühüm qlobal mərhələdir"

    İnfrastruktur
    10:30

    Məleykə Abbaszadə: Son 10 ildə imtahan zallarından 6 milyondan çox insan keçib

    Elm və təhsil
    10:28
    Video

    "SİMA İmza" ilə vergi hesabatlarını pulsuz təqdim et!

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti