Emin Əmrullayev: Mövcud imtahan modeli beynəlxalq standartlara yaxınlaşıb
Elm və təhsil
- 10 aprel, 2026
- 10:51
Mövcud imtahan modeli beynəlxalq standartlara yaxınlaşıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev Dövlət İmtahan Mərkəzinin (DİM) 10 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi-praktik konfransda deyib.
Onun sözlərinə görə, bu istiqamətdə Dövlət İmtahan Mərkəzi ilə Elm və Təhsil Nazirliyi (ETN) arasında ciddi əməkdaşlıqlar başlayıb.
"Mühüm məqamlardan biri də mövcud imtahan modeli və məzmununun beynəlxalq standartlara yaxınlaşmasıdır", - nazir bildirib.
E.Əmrullayev onu da qeyd edib ki, buraxılış imtahanlarında xarici dilin məcburi fənn kimi olması, açıq tipli sualların tətbiqi və ikinci cəhdin olması mühüm dəyişikliklərdən idi.
Son xəbərlər
12:19
AAYDA: Bibiheybət yolunda bərpa işlərinə başlanılıbİnfrastruktur
12:18
"Səbail" klubu İntizam Komitəsinin qərarı ilə 2610 manat cərimələnibFutbol
12:16
DİM sədri: Dövlət qulluğunda kompetensiyaya əsaslanan imtahanlara keçid edilirElm və təhsil
12:06
ADB Azərbaycanda yeni BOEM layihələrini dəstəkləməyə hazırdırEnergetika
12:03
Foto
Ermənistanın vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri Azərbaycana gəliblərXarici siyasət
12:02
Foto
İçərişəhər qoruğu: Qala divarında baş vermiş qismən dağılma ilə bağlı təxirəsalınmaz tədbirlər görülürDaxili siyasət
12:02
Foto
Slovakiya Ombudsmanı Bakıda miqrantların və istintaq altında olanların saxlanma şəraiti ilə tanış olub - YENİLƏNİBDaxili siyasət
12:00
Martın 9-da keçirilən buraxılış imtahanlarının nəticələri aprelin 25-dən sonra açıqlanacaqElm və təhsil
11:59