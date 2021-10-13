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Задержан 19-летний водитель грузовика, столкнувшегося с пассажирским автобусом в Баку

Задержан 19-летний водитель грузовика, столкнувшегося с пассажирским автобусом в Баку Установлена личность водителя грузового автомобиля, столкнувшегося с пассажирским автобусом на аэропортовском шоссе в Баку.
Происшествия
13 октября 2021 г. 10:40
Задержан 19-летний водитель грузовика, столкнувшегося с пассажирским автобусом в Баку
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Установлена личность водителя грузового автомобиля, столкнувшегося с пассажирским автобусом на аэропортовском шоссе в Баку.

По информации Report, это житель Гобустанского района Азизов Махмуд Бабагёзал оглу, 2002 года рождения.

M.Азизов задержан в качестве подозреваемого.

Отметим, что инцидент произошел сегодня утром на так называемом "Сураханском круге" автодороги Международный аэропорт Гейдар Алиев- Мардакян.

Грузовой автомобиль марки Mercedes с государственным регистрационным номером 99-DH-343, следовавший в направлении Мардакяна, врезался в пассажирский автобус с государственным регистрационным номером 10-TH-116 маршрутной линии № 171, временно эксплуатируемый компанией "Aysha LTD". В результате погибли 5 человек, 21 пострадавший госпитализирован.

По предварительным данным, водитель грузовика уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, где врезался в пассажирский автобус.

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Версия на азербайджанском языке Aeroport yolunda qəza törədən yük avtomobilinin 19 yaşlı sürücüsü saxlanılıb

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