Задержан 19-летний водитель грузовика, столкнувшегося с пассажирским автобусом в Баку

Установлена личность водителя грузового автомобиля, столкнувшегося с пассажирским автобусом на аэропортовском шоссе в Баку.

Установлена личность водителя грузового автомобиля, столкнувшегося с пассажирским автобусом на аэропортовском шоссе в Баку.

По информации Report, это житель Гобустанского района Азизов Махмуд Бабагёзал оглу, 2002 года рождения.

M.Азизов задержан в качестве подозреваемого.

Отметим, что инцидент произошел сегодня утром на так называемом "Сураханском круге" автодороги Международный аэропорт Гейдар Алиев- Мардакян.

Грузовой автомобиль марки Mercedes с государственным регистрационным номером 99-DH-343, следовавший в направлении Мардакяна, врезался в пассажирский автобус с государственным регистрационным номером 10-TH-116 маршрутной линии № 171, временно эксплуатируемый компанией "Aysha LTD". В результате погибли 5 человек, 21 пострадавший госпитализирован.

По предварительным данным, водитель грузовика уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, где врезался в пассажирский автобус.