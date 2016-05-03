 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Вынесен приговор лицу, арестованному в связи с событиями в Нардаране

    Он приговорен к лишению свободы сроком на 2 года

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районном суде завершился судебный процесс по уголовному делу Сахиба Закиева, арестованному в связи с событиями в Нардаране.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Зии Ширинова был зачитан приговор.

    С.Закиев приговорен к лишению свободы сроком на 2 года.

    Отметим, что 26 ноября 2015 года министерство внутренних дел провело специальную операцию в поселке Нардаран. В ходе операции сотрудникам полиции было оказано сопротивление, по ним открыли огонь, бросили ручную гранату. Был открыт ответный огонь, в результате которого убиты 4 члена преступной группировки, несколько человек ранены. Двое сотрудников полиции героически погибли. В качестве вещественных доказательств с места происшествия изъято большое количество оружия, гранат, холодного оружия и т.д.

    В результате операции были задержаны члены преступной группировки во главе с Талехом Багировым, в том числе, С.Закиев. Он обвинялся по ст. 228.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi