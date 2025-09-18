За восемь месяцев этого года из оборота изъято наркотиков на 152 млн манатов

В период с января по август текущего года из незаконного оборота было изъято 5 тонн 992 кг 030,92 г наркотических средств и психотропных веществ, общая стоимость которых оценивается в 152 млн 430 тыс. манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в обзоре Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

Отмечается, что за отчетный период при организации Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики и с участием представителей других соответствующих структур на площади 1041 га было выявлено и уничтожено в установленном порядке 2 533 279 кустов (294 тонны 355 кг) дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества.