За восемь месяцев этого года из оборота изъято наркотиков на 152 млн манатов
Происшествия
- 18 сентября, 2025
- 16:24
В период с января по август текущего года из незаконного оборота было изъято 5 тонн 992 кг 030,92 г наркотических средств и психотропных веществ, общая стоимость которых оценивается в 152 млн 430 тыс. манатов.
Как сообщает Report, об этом говорится в обзоре Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
Отмечается, что за отчетный период при организации Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики и с участием представителей других соответствующих структур на площади 1041 га было выявлено и уничтожено в установленном порядке 2 533 279 кустов (294 тонны 355 кг) дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества.
