Bu ilin səkkiz ayında 152 milyon manatlıq narkotik dövriyyədən çıxarılıb
Hadisə
- 18 sentyabr, 2025
- 15:48
Bu ilin yanvar-avqust aylarında qanunsuz dövriyyədən çıxarılmış 5 ton 992 kq 030,92 qram narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin ümumilikdə dəyəri 152 milyon 430 min kimi qiymətləndirilir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının icmalında qeyd edilib.
Qeyd edilib ki, hesabat dövründə Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin təşkilatçılığı və digər aidiyyəti qurumların nümayəndələrinin iştirakı ilə 1041 hektar sahədən yaş kütləsi 294 ton 355 kq olan 2533 279 ədəd yabanı halda bitmiş narkotik tərkibli bitkilər müəyyən olunaraq müvafiq qaydada məhv edilib.
Son xəbərlər
17:00
Rusiya və Ukrayna hərbçilərin meyitlərini mübadilə edibRegion
16:57
"Oleq Bakinski"nin şikayəti təmin olunmayıbHadisə
16:53
Bakıda və rayonlarda güclü külək əsəcək, leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ - YENİLƏNİBEkologiya
16:52
Fransada həbs edilənlərin sayı 100-ə yaxınlaşıb - YENİLƏNİB-4Digər ölkələr
16:48
"BOA Agency"nin səhmdarlarının yığıncağının gündəliyi genişləndirilibMaliyyə
16:47
Foto
"Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisi: Azarkeşlər üçün pit-leyn gəzintisi baş tutubFormula 1
16:46
Foto
İslamabadda Azərbaycanın Dövlət Suverenliyi Gününə həsr olunan seminar keçirilibXarici siyasət
16:45
Eyfel qülləsi bağlanıbDigər ölkələr
16:42