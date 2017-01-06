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    За вчерашний день оштрафованы 8584 нарушителя правил дорожного движения

    60 человек оштрафованы за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Сотрудники Пост-патрульной службы Главного управления государственной дорожной полиции за вчерашний день оштрафовали 8584 человека, допустивших административное правонарушение.

    Об этом Report сообщили в управлении.

    В структуре заявили, что 60 из привлеченных 5 января к административной ответственности водителей управляли транспортным средством в нетрезвом состоянии. Еще один человек был наказан в административном порядке за автохулиганство. 

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