За вчерашний день оштрафованы 8584 нарушителя правил дорожного движения

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Сотрудники Пост-патрульной службы Главного управления государственной дорожной полиции за вчерашний день оштрафовали 8584 человека, допустивших административное правонарушение.

Об этом Report сообщили в управлении.

В структуре заявили, что 60 из привлеченных 5 января к административной ответственности водителей управляли транспортным средством в нетрезвом состоянии. Еще один человек был наказан в административном порядке за автохулиганство.