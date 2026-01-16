За сутки в Азербайджане изъяты десятки единиц оружия, включая автоматы и гранаты

За минувшие сутки полиция Азербайджана изъяла оружие и боеприпасы различных видов.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел Азербайджана, 15 января сотрудники полиции изъяли 10 автоматов, 2 пистолета, 4 гранаты и 6 воспламенителей.

Также были конфискованы 79 ружей различного типа, 7 магазинов для патронов и 571 патрон разного калибра.